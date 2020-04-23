бизнес и заработок в интернете, неважно чем вы будете заниматься,
будь то это какие-либо проекты, товары или интернет магазины,
для всего этого вам нужно уметь привлекать очень большой трафик.
Все ваши партнеры и клиенты в данную минуту пишут
запросы в поисковиках гугл, яндекс, ютуб.
В интернете очень большое количество различной информации, разных
обучающих курсов о том как зарабатывать в сети от 6000 в сутки, и большинство
из этих курсов пустышки так как они просто не работают. Запомните, что
весь бизнес в интернете продвигается только благодаря трафику.
В Бизнес навигаторе вам всё покажут, от начала и до первых денег.
По каким причинам 95% людей не могут заработать в сети?
Если меня сейчас спросить, почему люди не могут
иметь деньги в сети, не смотря на то что в интернете
пользователей стало в тысячи раз больше, по сравнению
если вернуться на 5 лет назад и всего 5% из них делают деньги?
То мой ответ это чистая правда – все, кто приходят за деньгами
в интернет, у них нет тех инструментов для построения
своего денежного фундамента.
В чём кроется секрет?
Ваша основная задача научиться делать сайты, писать статьи,
создавать видео ролики, уметь наполнять и создавать
интернет магазины, знать откуда и как брать трафик.
Только после этого у вас будут деньги.
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