Моника » 04 авг 2020, 14:21

Появилась такая необходимость как покупка елки, вариант с обычными магазинами увы, по этому смотрю где в интернете можно купить. Цены конечно же дешевле в интернет магазинах, при этом возникает ряд вопросов, и первый из них если имеет смысл покупать елку там. В принципе именно напрягает то что в интернет магазинах не получится товар увидеть до покупки, и по факту говоря интересует если стоит подобным предложениям доверится?