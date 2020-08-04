Стоит ли покупать искусственную елку в интернет магазине?
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Стоит ли покупать искусственную елку в интернет магазине?
Появилась такая необходимость как покупка елки, вариант с обычными магазинами увы, по этому смотрю где в интернете можно купить. Цены конечно же дешевле в интернет магазинах, при этом возникает ряд вопросов, и первый из них если имеет смысл покупать елку там. В принципе именно напрягает то что в интернет магазинах не получится товар увидеть до покупки, и по факту говоря интересует если стоит подобным предложениям доверится?
- Моника
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 фев 2020, 07:09
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