Краска для бетона в гараже
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Краска для бетона в гараже
Неделю назад ребята в гараже закончили отделку, выровняли пол при помощи бетона, кроме этого сделали наброску и выровняли стены. Сейчас вот думаю выбрать краску для покраски стен и пола, правда не знаю даже что и выбрать. В обычных строй магазин одно предложение, в интернет магазинах предложение совсем другое, при этом мастера и вовсе какие то заоблачные варианты по цене рекомендуют. А что вы скажите, какой вид краски для бетона лучше всего выбрать?
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: Краска для бетона в гараже
Из вашего вопроса понятно что опыта в вопросе выбора таких красок у вас увы нет, именно с этой точки зрения рекомендую для начала ознакомится с рекомендации по отбору таких красок в интернете. И знаете, говоря в целом о самих предложениях и самом выборе, именно замечу что тут https://politaks.ru/polimer/emal/emal-pu/77pu-1-80/ можно найти профессиональные краски по бетону, конкретно на полимерной основе.
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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