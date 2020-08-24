Анастасия33 » 24 авг 2020, 01:31

Неделю назад ребята в гараже закончили отделку, выровняли пол при помощи бетона, кроме этого сделали наброску и выровняли стены. Сейчас вот думаю выбрать краску для покраски стен и пола, правда не знаю даже что и выбрать. В обычных строй магазин одно предложение, в интернет магазинах предложение совсем другое, при этом мастера и вовсе какие то заоблачные варианты по цене рекомендуют. А что вы скажите, какой вид краски для бетона лучше всего выбрать?