Самый современный вариант пола именно наливной вид пола, хотя при этом вроде как имеются в интернете отзывы и о других материалов для отделки пола в подземной парковке. Помогите разобраться что же лучше в вопросе выбора, какое напольное покрытие выбрать?
Пол для подземной парковки
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Пол для подземной парковки
Хочу обсудить тему отделки частной подземной парковки...
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Пол для подземной парковки
В принципе наливные полы пожалуй что лучшее решение. Стоят такие полы конечно же не дешево, однако при всем этом подобные полы уж точно оправдывают себя.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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