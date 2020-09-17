Кристина » 17 сен 2020, 17:27

Хочу обсудить тему отделки частной подземной парковки...

Самый современный вариант пола именно наливной вид пола, хотя при этом вроде как имеются в интернете отзывы и о других материалов для отделки пола в подземной парковке. Помогите разобраться что же лучше в вопросе выбора, какое напольное покрытие выбрать?