Пол для подземной парковки

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Пол для подземной парковки

Новое сообщение Кристина » 17 сен 2020, 17:27

Хочу обсудить тему отделки частной подземной парковки...

Самый современный вариант пола именно наливной вид пола, хотя при этом вроде как имеются в интернете отзывы и о других материалов для отделки пола в подземной парковке. Помогите разобраться что же лучше в вопросе выбора, какое напольное покрытие выбрать?



Аватара пользователя
Кристина
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
Вернуться к началу

Re: Пол для подземной парковки

Новое сообщение Харси » 17 сен 2020, 18:47

В принципе наливные полы пожалуй что лучшее решение. Стоят такие полы конечно же не дешево, однако при всем этом подобные полы уж точно оправдывают себя.
Аватара пользователя
Харси
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group