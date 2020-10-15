Дикий » 15 окт 2020, 21:52

Начальство поставило задачу в том чтоб найти для покупки партию эпоксидной краски, в идеале предложение нужно найти в Москве, хотя готовы при адекватной стоимости рассматривать предложения и по территории РФ.

В общем хочу понять о том где найти лучшее собой предложение на покупку эпоксидной краски оптом?