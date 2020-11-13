Пропитка для уличного бетона

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Пропитка для уличного бетона

Новое сообщение Кристина » 13 ноя 2020, 17:45

Кто имел дело с выбором пропиток для бетона?

Нужна качественная пропитка для бетона, причем как раз интересно к покупки пропитка для уличного бетона. Представлены предложения на обычные бетонные пропитки в хорошем ассортименте, при этом меня интересует пропитка которая по факту не боится перепадов температуры.



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Кристина
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