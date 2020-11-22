Сабрина » 22 ноя 2020, 23:03

Кто подскажет относительно того какой же все таки вид пропитки для бетонного пола выбрать?

На сегодняшний день огромное количество предложении на подобные пропитки, при этому нужна к покупки именно качественная пропитка промышленного типа. Что скажите относительно возможности подбора предложения.