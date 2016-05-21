Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
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Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
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Egorius
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
Увидеть города Софию, Пловдив, Копривщица, Велико-Тырново, Варна, Розовую долину в цвету!
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PRORentACar
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 08 апр 2016, 16:00
- Откуда: Варна, Болгария
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
Вылечить зубы Цены на одну пломбу ниже, чем в Новосибирске, в 1,5 раза.
А серьёзно, смотря когда вы поедете. В Банско - зимой, в Варну - летом, в Софию - обязательно в любое время.
Потрясает долина роз.
Город Бургас отличается многообразием, он лучший по следующим параметрам:
привлекательность для иностранных инвесторов;
низкий уровень безработицы;
небольшое количество бездомных собак;
наличие бесплатного Wi-Fi в общественных местах;
количество аптек;
ухоженность центральной улицы;
продолжительность работы магазинов;
близость к другим курортам.
Ещё можно посоветовать курорт Солнечный Берег и его аквапарк ( скорость спуска с одной из горок 60 км/ч!).
- DimIv
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 июн 2016, 18:49
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
Спасибо! Последовали вашим советам
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Egorius
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?
Как раз собираюсь.
- SlaviKR
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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