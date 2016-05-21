Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?

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Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?

Новое сообщение Egorius » 21 май 2016, 20:25

Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?


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Egorius
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?

Новое сообщение PRORentACar » 13 июн 2016, 13:48

Увидеть города Софию, Пловдив, Копривщица, Велико-Тырново, Варна, Розовую долину в цвету! :)
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PRORentACar
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Откуда: Варна, Болгария
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?

Новое сообщение DimIv » 29 июн 2016, 19:07

Вылечить зубы :smile: :D Цены на одну пломбу ниже, чем в Новосибирске, в 1,5 раза.

А серьёзно, смотря когда вы поедете. В Банско - зимой, в Варну - летом, в Софию - обязательно в любое время.

Потрясает долина роз.

Город Бургас отличается многообразием, он лучший по следующим параметрам:

привлекательность для иностранных инвесторов;

низкий уровень безработицы;

небольшое количество бездомных собак;

наличие бесплатного Wi-Fi в общественных местах;

количество аптек;

ухоженность центральной улицы;

продолжительность работы магазинов;

близость к другим курортам.

Ещё можно посоветовать курорт Солнечный Берег и его аквапарк ( скорость спуска с одной из горок 60 км/ч!).

DimIv
 
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?

Новое сообщение Egorius » 03 май 2018, 22:43

Спасибо! Последовали вашим советам
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Re: Посоветуйте, что обязательно нужно сделать побывав в Болгарии?

Новое сообщение SlaviKR » 04 окт 2019, 09:31

Как раз собираюсь.
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