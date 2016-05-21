DimIv » 29 июн 2016, 19:07

Вылечить зубыЦены на одну пломбу ниже, чем в Новосибирске, в 1,5 раза.

А серьёзно, смотря когда вы поедете. В Банско - зимой, в Варну - летом, в Софию - обязательно в любое время.

Потрясает долина роз.

Город Бургас отличается многообразием, он лучший по следующим параметрам:

привлекательность для иностранных инвесторов;

низкий уровень безработицы;

небольшое количество бездомных собак;

наличие бесплатного Wi-Fi в общественных местах;

количество аптек;

ухоженность центральной улицы;

продолжительность работы магазинов;

близость к другим курортам.

Ещё можно посоветовать курорт Солнечный Берег и его аквапарк ( скорость спуска с одной из горок 60 км/ч!).