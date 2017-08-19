У нас опытные водители, прошедшие контраварийную подготовку и имеющие спортивные разряды и звания в автоспорте.
Для информации о бронировании, акциях и т.д. посетите нашу страницу: https://www.facebook.com/platonbbg/?fref=ts
Святой Влас - Бургас/45 лева
Святой Влас - Аэропорт Бургас/40 лева
Святой Влас - Варна/100 лева
Святой Влас - София/250 лева
Стамбул - Святой Влас/350 лева
* скидки в зависимости от времени суток, количества пассажиров и мест багажа.
Шоп туры в Бургас, Варну, Софию
Поездки в продуктовые магазины. Доставка продуктов на дом.
Экскурсии.
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What's App: +7 701 244 00 65