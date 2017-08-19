Bulgaria Transfer "Platon"

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Bulgaria Transfer "Platon"

Новое сообщение Andrey B » 19 авг 2017, 03:23

Безопасные и надежные трансферы по умеренной цене, сделают ваше пребывание в Болгарии еще более приятным, по любым направлениям.

У нас опытные водители, прошедшие контраварийную подготовку и имеющие спортивные разряды и звания в автоспорте.

Для информации о бронировании, акциях и т.д. посетите нашу страницу: https://www.facebook.com/platonbbg/?fref=ts

Святой Влас - Бургас/45 лева

Святой Влас - Аэропорт Бургас/40 лева

Святой Влас - Варна/100 лева

Святой Влас - София/250 лева

Стамбул - Святой Влас/350 лева

* скидки в зависимости от времени суток, количества пассажиров и мест багажа.

Шоп туры в Бургас, Варну, Софию

Поездки в продуктовые магазины. Доставка продуктов на дом.

Экскурсии.

Viber/Mob.: +359 886 385 242

What's App: +7 701 244 00 65



Andrey B
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 03:20
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Re: Bulgaria Transfer "Platon"

Новое сообщение Ivan32 » 02 дек 2020, 08:17

буду знать.
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Ivan32
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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