Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

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Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

Новое сообщение Дарки » 30 июн 2018, 11:07

В общем еду в Краснодар на неделю, по работе!

Остро возник вопрос о том где остановится, друзей и знакомых в городе нет, по этому для меня единственный приличный вариант это гостиница.

Что скажите, какую гостиницу выбрать.



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Re: Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

Новое сообщение Катериночка » 30 июн 2018, 11:31

На старом добром боокинг не пробовали смотреть.

Там предложении много, даже более чем много, и вам явно говоря стоит ознакомится с таковыми.

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Re: Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

Новое сообщение Кармен » 30 июн 2018, 13:51

Если честно, у нас в городе много отелей, в том числе и приличных.

К примеру советую оценить вот этот http://www.aerootel.com/ вариант, как вам?

Вроде как элитный, и вроде как по цене адекватный.

Этот отель в районе аэропорта Краснодара Аэроотель отличный собой вариант!

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Re: Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 17:44

Хорошо спасибо за информацию , как раз собираемся весной туда ехать .
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Re: Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

Новое сообщение Prokl » 20 июн 2019, 10:43

У меня тоже было такое, понадобилась квартира, был проездом в Челябинске и срочно нужно было что-то решать, в пару гостиниц заехал но там только по броне пускали, и я открыл в сети сервис https://kvartira174.com и там сразу же множество вариантов аренды квартир посуточно нашел, без проблем заехал, и провел сутки в комфортных условиях
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Re: Посоветуйте хороший отель в Краснодаре

Новое сообщение Ivan32 » 02 дек 2020, 08:19

буду знать.
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