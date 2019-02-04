Аренда самолета на шесть человек

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Аренда самолета на шесть человек

Новое сообщение Анастасия33 » 04 фев 2019, 16:24

Интересует аренда самолета, на 6 человек.

Нужно выбрать фирму для аренды самолета, нужно определится с тем куда лучше всего для этих целей обратится.

Что скажите, какое предложение выбирать?



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Re: Аренда самолета на шесть человек

Новое сообщение JardY » 05 фев 2019, 08:39

Для начала рекомендую ознакомится с предложениями на бизнес перелеты. Однозначно говоря вариантов и предложении много, так что с составлением списка первичных вариантов для выбора проблем думаю не возникнет.

В любом случае думаю что вас предложение от этой https://bysky.aero/ фирмы вполне заинтересует, оцените его.

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Re: Аренда самолета на шесть человек

Новое сообщение Ivan32 » 02 дек 2020, 08:19

буду знать.
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