Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?

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Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?

Новое сообщение gambit » 11 май 2020, 11:19

Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?


gambit
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Сообщения: 93
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?

Новое сообщение wenow » 11 май 2020, 14:32

Знаете, я бы настоятельно рекомендовал Вам купить себе кроссовки Saucony Shadow Original. Они, если что, сейчас на данном интернет-ресурсе продаются https://allshoes.com.ua/catalog/shadow-original . Такая спортивная обувь является на самом деле удобной, и выглядит отлично.
wenow
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