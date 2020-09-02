Запонки
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Запонки
Я решила подарить красивый мужской подарок, так что мой выбор пал на запонки. В общем,если кто-то знает, где купить красивые запонки в винтажной стиле, прошу помочь.
- QWERTY1011
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
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Re: Запонки
Есть вариант такой: поищите в винтажных магазинах или на барахолках. Сто процентов в большом городе будет такой рынок или магазин, в котором можно найти запонки. Ну или на заказ сделайте.
- LOLA123
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Запонки
Заплнка в винтажной стиле? Не вопрос! https://windofcharm.com/ru/catalog/for-her/zhenskiye-vintazhnyye-zaponki Я всегда тут что-то покупаю для подарков) мелочь, а приятно. Хороший сайт
- JART88
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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