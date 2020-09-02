Запонки

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Запонки

Новое сообщение QWERTY1011 » 02 сен 2020, 16:27

Я решила подарить красивый мужской подарок, так что мой выбор пал на запонки. В общем,если кто-то знает, где купить красивые запонки в винтажной стиле, прошу помочь.


QWERTY1011
 
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Re: Запонки

Новое сообщение LOLA123 » 02 сен 2020, 18:00

Есть вариант такой: поищите в винтажных магазинах или на барахолках. Сто процентов в большом городе будет такой рынок или магазин, в котором можно найти запонки. Ну или на заказ сделайте.
LOLA123
 
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Re: Запонки

Новое сообщение JART88 » 02 сен 2020, 23:03

Заплнка в винтажной стиле? Не вопрос! https://windofcharm.com/ru/catalog/for-her/zhenskiye-vintazhnyye-zaponki Я всегда тут что-то покупаю для подарков) мелочь, а приятно. Хороший сайт
JART88
 
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