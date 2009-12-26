Туроператоры по Болгарии MORE.RU

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Туроператоры по Болгарии MORE.RU

Новое сообщение Nicolairopot » 26 дек 2009, 15:24

Туроператоры по Болгарии

Уважаемые дамы и господа!

Вас приветствует туроператор в Болгарии МОRE.RU - Ваш деловой партнер в сфере продаж популярных туристических курортах Болгарии в более чем 800 отелях разной категории,аренды квартир и продажи недвижимости в Болгарии

МОRE.RU молодая, динамично развивающаяся компания, которая стремительно развивается и движется вперед!

Мы предоставляем своим гостям возможность ощутить всю красоту Болгарии познать многовековую историю, традиции и нравы этой чудесной страны, оценить удивительные возможности отдыха и развлечений, оздоровиться, набраться сил и энергии, приобрести новых друзей.

Уникальный климат, соседство моря и гор, большое количество минеральных источников, лечебных грязей, скопление достопримечательностей - наследие многих эпох, делают Болгарию раем для туристов.

Летний отдых в Болгарии – это не только море и пляж. Опытные путешественники отметят еще отсутствие языкового барьера, приемлемые цены и богатый выбор гостиниц от одной до пяти звезд, коттеджей, частных квартир, детских и спортивных баз и аттракционов. В Болгарии все рядом! Всего в 469 км от моря – столица София, в 430 км – горы и горные курорты.

Наши сотрудники – профессионалы высокого класса, любят и хорошо знают направления Балканского полуострова и готовы ответить на любой, даже самый необычный вопрос. Какой бы маршрут вы не выбрали, Вы можете быть уверены – мы сделаем все возможное, чтобы, путешествуя с нашей компанией, Вам захотелось прийти к нам снова, а впечатления от поездки были приятными и незабываемыми.

Работа в партнерстве с МОРЕ.РУ - это стремление развиваться и быть максимально полезными нашим клиентам! Мы действительно ценим лояльность своих партнеров и стараемся постоянно совершенствовать наши услуги! Желаем Вам успехов! Коллектив МОRE.RU .

http://more-bulgaria.com/news/bulgaria_realty_tourism_news.php?id=53&lang=ru



Nicolairopot
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2009, 15:20
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Re: Туроператоры по Болгарии MORE.RU

Новое сообщение marta » 13 июн 2013, 12:56

В Болгарии хорошо отдыхать и сервис не дорогой.
marta
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 10:15
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Re: Туроператоры по Болгарии MORE.RU

Новое сообщение angelasmir84 » 16 июл 2014, 12:17

Я отдыхала в Болгарии с подругами в период со 2 июня по 12 июня 2014 года в отеле "хелиос Бийч". Условия проживания и обслуживание в отеле я оцениваю на пять. Работу персонала, который был всегда доброжелательный и приветливый, я оцениваю тоже на пять.Питание в стенах отеля по сравнению с местными ресторанами выигрывает значительно, и я оцениваю это на пять с плюсом. Плохая погода, выпавшая на наше пребывание, не была компенсирована развлекательной и анимационной программой в отеле. Это минус, и я оцениваю это на три с большой натяжкой. Для спокойного отдыха и расслабления я этот отель рекомендую.

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с уважением СтарГруп

angelasmir84
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 12:14
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Re: Туроператоры по Болгарии MORE.RU

Новое сообщение ann_f » 22 сен 2016, 16:38

А недавно кто-то ездил? Что поменялось, улучшается ли сервис?
ann_f
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
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Re: Туроператоры по Болгарии MORE.RU

Новое сообщение SlaviKR » 04 окт 2019, 09:31

тоже собираюсь.
SlaviKR
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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