Nicolairopot » 26 дек 2009, 15:24

Туроператоры по Болгарии

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Вас приветствует туроператор в Болгарии МОRE.RU - Ваш деловой партнер в сфере продаж популярных туристических курортах Болгарии в более чем 800 отелях разной категории,аренды квартир и продажи недвижимости в Болгарии

МОRE.RU молодая, динамично развивающаяся компания, которая стремительно развивается и движется вперед!

Мы предоставляем своим гостям возможность ощутить всю красоту Болгарии познать многовековую историю, традиции и нравы этой чудесной страны, оценить удивительные возможности отдыха и развлечений, оздоровиться, набраться сил и энергии, приобрести новых друзей.

Уникальный климат, соседство моря и гор, большое количество минеральных источников, лечебных грязей, скопление достопримечательностей - наследие многих эпох, делают Болгарию раем для туристов.

Летний отдых в Болгарии – это не только море и пляж. Опытные путешественники отметят еще отсутствие языкового барьера, приемлемые цены и богатый выбор гостиниц от одной до пяти звезд, коттеджей, частных квартир, детских и спортивных баз и аттракционов. В Болгарии все рядом! Всего в 469 км от моря – столица София, в 430 км – горы и горные курорты.

Наши сотрудники – профессионалы высокого класса, любят и хорошо знают направления Балканского полуострова и готовы ответить на любой, даже самый необычный вопрос. Какой бы маршрут вы не выбрали, Вы можете быть уверены – мы сделаем все возможное, чтобы, путешествуя с нашей компанией, Вам захотелось прийти к нам снова, а впечатления от поездки были приятными и незабываемыми.

Работа в партнерстве с МОРЕ.РУ - это стремление развиваться и быть максимально полезными нашим клиентам! Мы действительно ценим лояльность своих партнеров и стараемся постоянно совершенствовать наши услуги! Желаем Вам успехов! Коллектив МОRE.RU .

http://more-bulgaria.com/news/bulgaria_realty_tourism_news.php?id=53&lang=ru