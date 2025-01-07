Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов?
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Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов?
Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов? Сколько стоит лицензия примерно сейчас?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов?
У вас школа я так понимаю или сами хотите научиться?
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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