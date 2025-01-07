Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов?

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Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов?

Новое сообщение sergdobrov » 07 янв 2025, 15:54

Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов? Сколько стоит лицензия примерно сейчас?


sergdobrov
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Re: Есть ли какие симуляции для обучения полета дронов?

Новое сообщение dudkovew » 07 янв 2025, 22:35

У вас школа я так понимаю или сами хотите научиться?
dudkovew
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