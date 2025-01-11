guninvanya12 » 11 янв 2025, 18:26

В последнее время все чаще встречаю планкен в различных строительных проектах, и мне стало интересно, насколько он эффективен как материал для отделки. Я слышал, что планкен идеален для внешней облицовки фасадов, благодаря своей стойкости к погодным условиям, но что насчет его использования для интерьеров? Насколько долговечен этот материал в помещениях, где влажность и температура могут изменяться? Также интересует, как планкен реагирует на воздействие солнечных лучей – не теряет ли он свою привлекательность со временем? Есть ли какие-то особенности в его укладке и уходе за ним, которые стоит учитывать при планировании отделки?