Решила купить массажер для шеи и плеч
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Решила купить массажер для шеи и плеч
Решила купить массажер для шеи и плеч, но я пока что не определилась с выбором. Как мне быть? Какое лучше взять? Где это сделать? Не могу никак решить вопрос.
- polinalaxtanova
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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Re: Решила купить массажер для шеи и плеч
Прекрасно вас понимаю, ведь сам был в похожей ситуации, а потом приобрел feelneck 3, так-как это лучший по качеству и цене массажер для шеи и плеч. В US MEDICA или Yamaguchi цены же существенно выше, а качество, как по мне - не такое хорошее, да и по функционалу отстает.
- Sergey1818
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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