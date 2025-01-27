Решила купить массажер для шеи и плеч

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Решила купить массажер для шеи и плеч

Новое сообщение polinalaxtanova » 27 янв 2025, 02:59

Решила купить массажер для шеи и плеч, но я пока что не определилась с выбором. Как мне быть? Какое лучше взять? Где это сделать? Не могу никак решить вопрос.


polinalaxtanova
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Re: Решила купить массажер для шеи и плеч

Новое сообщение Sergey1818 » 27 янв 2025, 03:25

Прекрасно вас понимаю, ведь сам был в похожей ситуации, а потом приобрел feelneck 3, так-как это лучший по качеству и цене массажер для шеи и плеч. В US MEDICA или Yamaguchi цены же существенно выше, а качество, как по мне - не такое хорошее, да и по функционалу отстает.
Sergey1818
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