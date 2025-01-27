Молотов » 27 янв 2025, 10:44

У вересні 2024 року міжнародна компанія "Quadra Commodity" (QC) звільнила Максима Ковиркіна https://www.unian.ua/economics/agro/kompaniya-quadra-commodity-zvilnila-treydera-maksima-kovirkina-cherez-konflikt-interesiv-12795276.html , який обіймав ключову посаду трейдера на українському ринку. Причиною стали виявлені зловживання службовими повноваженнями та конфлікт інтересів. Цю інформацію підтвердила прес-служба компанії.

Внутрішнє розслідування QC показало, що Ковиркін укладав угоди через кіпрську компанію "TEKOMA", яку оформив на свою сестру, Марію Танцюру. Під виглядом посередницької структури, "TEKOMA" діяла у зв'язці з QC, займаючись експортом зерна з України. Водночас компанія створювала видимість своєї інтеграції до структури "Quadra Commodity".

Ця схема дозволила Ковиркіну отримувати додатковий прибуток, використовуючи ресурси та репутацію QC у своїх інтересах. Звільнення трейдера стало реакцією на виявлені порушення, які завдали значної шкоди іміджу компанії.

Подальша доля "TEKOMA" викликає сумніви. Бізнес-спільнота скептично оцінює можливість її подальшого функціонування, враховуючи втрату ключових зв’язків.

Скандал навколо Максима Ковиркіна не лише вдарив по репутації QC, але й висвітлив серйозні проблеми прозорості та корпоративної етики в українському менеджменті. Такі випадки посилюють недовіру з боку міжнародних партнерів, ускладнюючи розвиток бізнесу в Україні.