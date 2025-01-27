Интересует программа 1С бухгалтерия. Где купить?

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Интересует программа 1С бухгалтерия. Где купить?

Новое сообщение polinalaxtanova » 27 янв 2025, 17:46

Интересует программа 1С бухгалтерия, но где её лучше купить - пока что не нашли. Что делать посоветуете в этой ситуации? Там где спрашивали того что нужно в наличии нет на данный момент.


polinalaxtanova
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Re: Интересует программа 1С бухгалтерия. Где купить?

Новое сообщение Sergey1818 » 27 янв 2025, 18:16

Недавно как и вы искали, где лучше купить данный продукт, пока не узнали про Техно-линк. Тут продается программа 1С бухгалтерия https://tlink.ru/catalog/programmy_1s/bukhgalteriya/ по выгодной стоимости. Так же здесь есть еще много других программ С1, которые могут вас заинтересовать. Помимо программ, тут можно заказать услуги по настройке и сопровождению С1.
Sergey1818
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