Интересует программа 1С бухгалтерия. Где купить?
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Интересует программа 1С бухгалтерия. Где купить?
Интересует программа 1С бухгалтерия, но где её лучше купить - пока что не нашли. Что делать посоветуете в этой ситуации? Там где спрашивали того что нужно в наличии нет на данный момент.
- polinalaxtanova
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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Re: Интересует программа 1С бухгалтерия. Где купить?
Недавно как и вы искали, где лучше купить данный продукт, пока не узнали про Техно-линк. Тут продается программа 1С бухгалтерия https://tlink.ru/catalog/programmy_1s/bukhgalteriya/ по выгодной стоимости. Так же здесь есть еще много других программ С1, которые могут вас заинтересовать. Помимо программ, тут можно заказать услуги по настройке и сопровождению С1.
- Sergey1818
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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