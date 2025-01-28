Хочу заказать услугу импорт из Китая в Россию

Ответить

Хочу заказать услугу импорт из Китая в Россию

Новое сообщение polinalaxtanova » 28 янв 2025, 14:56

Можно ли где-то заказать услугу импорт из Китая в Россию под ключ? Интересуюсь не первый день, но пока что не нашла к кому обратится. Как мне быть в этой ситуации?


Последний раз редактировалось polinalaxtanova 28 янв 2025, 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
polinalaxtanova
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
Вернуться к началу

Re: Хочу заказать услугу импорт из Китая под ключ

Новое сообщение Sergey1818 » 28 янв 2025, 15:24

Не знаю как там кто, но когда мы искали, где импорт из Китая https://tradest.ru/import-iz-kitaya-pod-klyuch/ в Россию заказать под ключ, нам посоветовали обратится к специалистам компании Tradest. Тут работают на совесть, в сроки и по доступным ценам. Так же сама компания работает с 2012 года и у них отличная репутация. Любые вопросы тут всегда можно обговорить с их специалистами.
Sergey1818
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group