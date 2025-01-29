Спека
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Спека
Чим рятуєтеся від спеки?
- venom
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Re: Спека
Привіт, в принципі по різному бувало і чим тільки не доводилося користуватися, і чесно сказати, що далі, то гірше, так ось тільки кондиціонери можуть врятувати від такої температури в літній період - повний комфорт і задоволення.
- Ilonna
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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