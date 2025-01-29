Спека

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Спека

Новое сообщение venom » 29 янв 2025, 12:32

Чим рятуєтеся від спеки?


venom
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Re: Спека

Новое сообщение Ilonna » 29 янв 2025, 14:36

Привіт, в принципі по різному бувало і чим тільки не доводилося користуватися, і чесно сказати, що далі, то гірше, так ось тільки кондиціонери можуть врятувати від такої температури в літній період - повний комфорт і задоволення.
Ilonna
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