Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно

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Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно

Новое сообщение sergdobrov » 02 фев 2025, 12:13

Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно. Может кто из вас этим занимается?


sergdobrov
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Re: Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно

Новое сообщение hailrevs » 02 фев 2025, 15:02

Ну если небольшие, могу постараться изготовить, размеры можешь скинуть?
hailrevs
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Сообщения: 12
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