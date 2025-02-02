Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно
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Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно
Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно. Может кто из вас этим занимается?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Нужна помощь с изготовлением бирок из металла, цветных желательно
Ну если небольшие, могу постараться изготовить, размеры можешь скинуть?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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