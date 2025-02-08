Владислав » 08 фев 2025, 08:36

Я не фанат этих платных сервисов, потому что не хочется платить каждый месяц. Поэтому часто использую YouTube, там иногда появляются свежие серии русских сериалов бесплатно. Правда, не всегда удаётся найти всё подряд, но для меня этого вполне хватает. А так, на Netflix тоже можно найти некоторые новинки, хотя русские сериалы появляются там не так уж часто.