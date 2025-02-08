Где посмотреть русские сериалы?

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Где посмотреть русские сериалы?

Новое сообщение Якуб » 08 фев 2025, 08:33

Ребята, посоветуйте, где смотреть новые русские сериалы 2025 года? Не хочется качать, хочу смотреть онлайн, но чтоб без рекламы, нормальное качество, без тормозов и вечных «зарегистрируйтесь, чтобы продолжить». Платные подписки типа Кинопоиска или Premier не проблема, если там реально нормальный выбор. Но может есть какие-то альтернативы?


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Re: Где посмотреть русские сериалы?

Новое сообщение Владислав » 08 фев 2025, 08:36

Я не фанат этих платных сервисов, потому что не хочется платить каждый месяц. Поэтому часто использую YouTube, там иногда появляются свежие серии русских сериалов бесплатно. Правда, не всегда удаётся найти всё подряд, но для меня этого вполне хватает. А так, на Netflix тоже можно найти некоторые новинки, хотя русские сериалы появляются там не так уж часто.
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Re: Где посмотреть русские сериалы?

Новое сообщение Миша » 08 фев 2025, 08:40

Можете смотреть онлайн русские сериалы 2025 года на этом сайте https://mnogogo-serialov.net/year/2025/ . Там постоянно добавляют свежие серии, и ничего скачивать не нужно. Просто заходишь, выбираешь, что хочется посмотреть, и смотришь. Иногда качество сначала не самое лучшее, но через пару дней выкладывают нормальную версию.
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