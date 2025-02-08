Нужна уборка производственных помещений в Санкт-Петербурге

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Нужна уборка производственных помещений в Санкт-Петербурге

Новое сообщение polinalaxt1 » 08 фев 2025, 21:31

Нужна уборка производственных помещений в Санкт-Петербурге, но к кому обратится в этой ситуации - так и не нашла. Что мне делать посоветуете?


polinalaxt1
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Нужна уборка производственных помещений в Санкт-Петербурге

Новое сообщение sergey1819 » 08 фев 2025, 21:32

Если вас интересует, где заказать уборку производственных помещений в Санкт-Петербурге https://cleanon.ru/spb/uborka-pomeshhenij/uborka-proizvodstvennyh-pomeshhenij/, пока не узнал про CleanON. Они как вы видите, работают качественно, в сроки и по доступным ценам. К тому же тут удобная оплата и скидки. Работают тут на современном оборудовании.
sergey1819
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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