Владислав » 10 фев 2025, 11:02

Мне кажется, эти бесплатные сайты — это не лучший вариант. Уж лучше пару сотен в месяц заплатить за подписку на "КиноПоиск" или "Okko". Там хоть качество нормальное и не нужно переживать о том, что на экране выскочит реклама. Хотя да, бывает, что не все новинки сразу появляются, но все-таки можно спокойно наслаждаться просмотром.