Хочу посмотреть русские сериалы

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Хочу посмотреть русские сериалы

Новое сообщение Миша » 10 фев 2025, 10:58

Решил найти какие-нибудь новые русские сериалы, но проблема в том, что хочется смотреть без подписки на все эти сервисы. Заходил на разные сайты, но как-то не нашел ничего стоящего. Есть ли у кого-то проверенные места для просмотра русских сериалов онлайн, желательно бесплатно?


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Re: Хочу посмотреть русские сериалы

Новое сообщение Владислав » 10 фев 2025, 11:02

Мне кажется, эти бесплатные сайты — это не лучший вариант. Уж лучше пару сотен в месяц заплатить за подписку на "КиноПоиск" или "Okko". Там хоть качество нормальное и не нужно переживать о том, что на экране выскочит реклама. Хотя да, бывает, что не все новинки сразу появляются, но все-таки можно спокойно наслаждаться просмотром.
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Re: Хочу посмотреть русские сериалы

Новое сообщение Якуб » 10 фев 2025, 11:06

Обычно смотрю лучшие русские сериалы онлайн на этом сайте https://ruskieseriaal.net/ . Там на самом деле много новинок, и можно сразу выбрать качество, которое тебе удобно. Не нужно регистрироваться, просто заходишь и смотришь. Да, есть немного рекламы, но мне кажется, это терпимо, когда сериал реально стоит того. Я так пару новых сериалов для себя нашел, без всяких лишних заморочек. Попробуй, может, тебе тоже подойдёт.
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