Автобус Стамбул-Солнечный берег. Где купить билет?
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Автобус Стамбул-Солнечный берег. Где купить билет?
Можно ли билет на автобус Стамбул-Солнечный берег купить? На какую стоимость стоит рассчитывать? Интересуюсь вопросом уже не первый день.
- polinalaxt1
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Автобус Стамбул-Солнечный берег. Где купить билет?
Думаю вам стоит обратится к туроператору Балкан Экспресс. Автобус Стамбул-Солнечный берег доступен на постоянной основе, а на странице сайта можно посмотреть цены, график, а так же задать вопросы специалистам при надобности. Кстати, автобусы у них новые и комфортабельные.
- sergey1819
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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