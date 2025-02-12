В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18?
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18?
В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18? Что-то не могу их найти в продаже вообще.
- hailrevs
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
-
Re: В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18?
Я что-то впервые слышу о такой модели, как она выглядит вообще?
- sergdobrov
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7