В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18?

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В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18?

Новое сообщение hailrevs » 12 фев 2025, 18:29

В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18? Что-то не могу их найти в продаже вообще.


hailrevs
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Re: В какую цену сейчас идут ноутбуки Panasonic Toughbook CF-18?

Новое сообщение sergdobrov » 12 фев 2025, 19:57

Я что-то впервые слышу о такой модели, как она выглядит вообще?
sergdobrov
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