andrey34 » 20 фев 2025, 12:47

Кто в Москве заказывал планкен для фасада? Хочу отделать дом натуральным деревом, но не могу определиться с выбором. Лиственница или термообработанная доска — что надежнее и долговечнее? Важно, чтобы материал не коробился от влаги и температуры, а также был устойчив к ультрафиолету. Может, кто-то брал уже проверенный вариант и может посоветовать поставщика, где можно заказать без риска получить кривые или пересушенные доски?