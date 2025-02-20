Кто покупал планкен для фасада?
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Кто покупал планкен для фасада?
Кто в Москве заказывал планкен для фасада? Хочу отделать дом натуральным деревом, но не могу определиться с выбором. Лиственница или термообработанная доска — что надежнее и долговечнее? Важно, чтобы материал не коробился от влаги и температуры, а также был устойчив к ультрафиолету. Может, кто-то брал уже проверенный вариант и может посоветовать поставщика, где можно заказать без риска получить кривые или пересушенные доски?
- andrey34
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 12:45
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Re: Кто покупал планкен для фасада?
Если фасад, то лучше термодревесину — она стабильнее, не боится влаги и меньше растрескивается. Лиственница хорошая, но если сушка была неправильной, может повести. Сам брал для клиентов оба варианта, но термопланкен требует меньше ухода и служит дольше. Главное — смотреть качество обработки и геометрию досок, иначе скрытый крепеж не сработает как надо. Ты планируешь горизонтальный или вертикальный монтаж?
- guninvanya12
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 сен 2024, 11:04
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Re: Кто покупал планкен для фасада?
Думаю делать горизонтальный монтаж, чтобы фасад выглядел современно. Склоняюсь к термообработанной древесине, но слышал, что бывают разные технологии, и от этого зависит прочность. Не хочется, чтобы через пару лет появились трещины или цвет потускнел. Может, есть конкретный поставщик, у кого точно качественный материал и кто не завышает цену?
- andrey34
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 12:45
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Re: Кто покупал планкен для фасада?
Правильно думаешь — у термодревесины качество зависит от технологии. Если термообработка была слабой, доска теряет прочность, а если перегрели, может быть хрупкой. Поэтому лучше брать у проверенных поставщиков, где соблюдают стандарты. Советую посмотреть All About Planken — там хороший выбор планкена для фасада в Москве, и лиственница, и термообработанный. У них всегда стабильная геометрия, без брака, влажность в норме, а главное — доски реально соответствуют фото на сайте. Можно выбрать профиль под скрытый крепеж, плюс консультанты помогают определиться с вариантом под твои задачи. Доставка быстрая, упаковка надежная, все приезжает без сколов. Я там брал несколько раз, клиенты довольны, так что рекомендую.
- guninvanya12
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 сен 2024, 11:04
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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