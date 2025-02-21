Где заказать установку окон

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Где заказать установку окон

Новое сообщение gamoba » 21 фев 2025, 00:11

Планирую заменить окна и выбираю, куда обратиться. Важно, чтобы использовались надёжные материалы, монтаж был без щелей и перекосов, а также была возможность рассрочки. Какие фирмы зарекомендовали себя хорошо? На что стоит обратить внимание при заказе?


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