gamoba » 21 фев 2025, 00:11

Планирую заменить окна и выбираю, куда обратиться. Важно, чтобы использовались надёжные материалы, монтаж был без щелей и перекосов, а также была возможность рассрочки. Какие фирмы зарекомендовали себя хорошо? На что стоит обратить внимание при заказе?