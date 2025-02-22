Хочу послушать аудиокниги жанра детективы

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Хочу послушать аудиокниги жанра детективы

Новое сообщение polinalaxt1 » 22 фев 2025, 22:47

Хочу послушать аудиокниги жанра детективы, но пока что не нашла, где это можно сделать. Есть ли в наше время хороший сайт? Вопросом интересуюсь уже не первый день.


polinalaxt1
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Re: Хочу послушать аудиокниги жанра детективы

Новое сообщение sergey1819 » 22 фев 2025, 23:27

Не знаю как там кто, но когда я интересовался этим вопросом, мне посоветовали обратить внимание на страницу сайта, где можно аудиокниги детективы https://audioknigatut.com/zhanry/detektivy/ послушать в любое время в онлайн режиме полные версии. Сайт отличный, простой и понятный, к тому же тут есть и другие жанры, выбор аудиокниг в которых - просто огромный.
sergey1819
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Сообщения: 7
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