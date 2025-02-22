Хочу послушать аудиокниги жанра детективы
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Хочу послушать аудиокниги жанра детективы
Хочу послушать аудиокниги жанра детективы, но пока что не нашла, где это можно сделать. Есть ли в наше время хороший сайт? Вопросом интересуюсь уже не первый день.
- polinalaxt1
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Хочу послушать аудиокниги жанра детективы
Не знаю как там кто, но когда я интересовался этим вопросом, мне посоветовали обратить внимание на страницу сайта, где можно аудиокниги детективы https://audioknigatut.com/zhanry/detektivy/ послушать в любое время в онлайн режиме полные версии. Сайт отличный, простой и понятный, к тому же тут есть и другие жанры, выбор аудиокниг в которых - просто огромный.
- sergey1819
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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