Где купить авто HAVAL?

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Где купить авто HAVAL?

Новое сообщение polinalaxt1 » 01 мар 2025, 22:20

Интересует собственно вопрос, где можно авто HAVAL купить в Москве? Не первый день ищу, но пока что вопрос так и не решила. Что мне делать в этой ситуации? Заранее спасибо.


polinalaxt1
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Re: Где купить авто HAVAL?

Новое сообщение sergey1819 » 01 мар 2025, 22:55

По поводу вашего вопроса могу сказать следующее, если вас интересует авто данной марки, тогда дилер в Москве HAVAL https://havalmoskva.ru точно вам подойдет. На странице сайта в деталях рассказывают о всех преимуществах авто, так же тут есть фото, характеристики, а при желании можно задать вопросы специалистам или заказать тест-драйв.
sergey1819
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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