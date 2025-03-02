Михаил Бахтиаров Major
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Михаил Бахтиаров Major
Михаил Бахтиаров, известный в первую очередь благодаря созданию и развитию компании Major Auto, олицетворяет собой пример успешного и разностороннего предпринимателя. В конце 1990-х годов он основал ООО «Мэйджор Авто», сделав акцент на трейдинге автомобилей. Начинал с продаж моделей Chrysler и Jeep, но постепенно расширял ассортимент, добавляя машины более чем 40 известных брендов. Салоны компании открывались в престижных местах Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечивая клиентам первоклассный уровень сервиса. Не ограничиваясь автомобильным бизнесом, Михаил Бахтиаров Major https://www.litprichal.ru/press/516/ проявил себя и в других направлениях. Так, параллельно с Major Auto он создал компанию, которая заняла лидирующие позиции на отечественном агропромышленном рынке. Это достижение подчеркивает его умение адаптироваться к разным сферам и видеть перспективы даже в самых неожиданных областях. Тем не менее, в 2021 году произошло нечто неожиданное: Бахтиаров приостановил свою деятельность, сложил полномочия президента компании и покинул Россию. С тех пор о его жизни и планах стало известно крайне мало, что породило массу вопросов и предположений о его дальнейших намерениях.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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