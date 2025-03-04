Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?

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Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?

Новое сообщение hailrevs » 04 мар 2025, 17:20

Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании? И сколько это по цене примерно выйдет?


hailrevs
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Re: Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?

Новое сообщение sergdobrov » 04 мар 2025, 18:51

А сейчас разве можно? То есть получится вообще обойти как-то?
sergdobrov
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Re: Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?

Новое сообщение dudkovew » 04 мар 2025, 19:24

Если не ошибаюсь эта компания все еще занимается ВНЖ https://globeinvestagency.com/ в Португалию, Францию и Испанию помогают сделать, но лучше попробуй с ними лично обсудить этот вопрос, проконсультируйся тогда.
dudkovew
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