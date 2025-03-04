Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?
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Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?
Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании? И сколько это по цене примерно выйдет?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?
А сейчас разве можно? То есть получится вообще обойти как-то?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Кто сможет мне помочь сделать ВНЖ в Испании?
Если не ошибаюсь эта компания все еще занимается ВНЖ https://globeinvestagency.com/ в Португалию, Францию и Испанию помогают сделать, но лучше попробуй с ними лично обсудить этот вопрос, проконсультируйся тогда.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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