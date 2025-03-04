Интересуюсь новостными событиями в Чувашии

Ответить

Интересуюсь новостными событиями в Чувашии

Новое сообщение Kaslan » 04 мар 2025, 20:06

Интересуюсь новостными событиями в Чувашии, хочется знать, что происходит в регионе. Где можно читать актуальные и проверенные новости без лишнего шума?


Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
Вернуться к началу

Re: Интересуюсь новостными событиями в Чувашии

Новое сообщение looksj » 05 мар 2025, 01:45

Если следить за местными событиями, то лучше читать несколько источников. В одном пишут одно, в другом прямо противоположное. Истина где-то посередине.
looksj
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
Вернуться к началу

Re: Интересуюсь новостными событиями в Чувашии

Новое сообщение Laiving » 05 мар 2025, 16:48

Как-то искал свежие новости про Чувашию, но на обычных сайтах либо старая инфа, либо ничего толкового. Нашёл https://chgtrk.ru – вот где реально всё оперативно! Политика, экономика, культура – всё есть. Теперь захожу каждый день, чтобы быть в курсе.
Laiving
Фанат
 
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group