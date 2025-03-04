Интересуюсь новостными событиями в Чувашии
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Интересуюсь новостными событиями в Чувашии
Интересуюсь новостными событиями в Чувашии, хочется знать, что происходит в регионе. Где можно читать актуальные и проверенные новости без лишнего шума?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Интересуюсь новостными событиями в Чувашии
Если следить за местными событиями, то лучше читать несколько источников. В одном пишут одно, в другом прямо противоположное. Истина где-то посередине.
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: Интересуюсь новостными событиями в Чувашии
Как-то искал свежие новости про Чувашию, но на обычных сайтах либо старая инфа, либо ничего толкового. Нашёл https://chgtrk.ru – вот где реально всё оперативно! Политика, экономика, культура – всё есть. Теперь захожу каждый день, чтобы быть в курсе.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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