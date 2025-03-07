Где можно слушать музыку онлайн или скачать?

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Где можно слушать музыку онлайн или скачать?

Новое сообщение polinalaxt1 » 07 мар 2025, 20:58

Никто не знает, где можно слушать музыку онлайн или скачать? Интересуюсь уже который день, но пока что не решила вопрос. Что мне делать посоветуете в этой ситуации?


polinalaxt1
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Re: Где можно слушать музыку онлайн или скачать?

Новое сообщение sergey1819 » 07 мар 2025, 21:45

Не знаю как там кто, но когда я искал, где можно слушать музыку онлайн или скачать https://topuu.net, мне посоветовали этот сайт. Здесь выбор музыкальных исполнителей и их хитов просто огромный. Музыку можно слушать онлайн или скачать в любое время. К тому же каждый день здесь добавляют свежие новинки.
sergey1819
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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