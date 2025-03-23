Контрактная служба
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Контрактная служба
Если интересует контрактная служба, но есть сомнения по поводу срока службы. Можно ли сразу заключить контракт на короткий срок, а потом продлить? Есть возможность подписать контракт на минимальный срок, обычно от 6 месяцев. Если служба понравится, можно его продлить на более длительный период. Сроки и условия зависят от подразделения и вида войск. Подробнее о заключении СВО и сроках можно узнать на подписать-контракт-сво.рф. Там собрана вся актуальная информация.
- vevil
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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