Контрактная служба

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Контрактная служба

Новое сообщение vevil » 23 мар 2025, 01:55

Если интересует контрактная служба, но есть сомнения по поводу срока службы. Можно ли сразу заключить контракт на короткий срок, а потом продлить? Есть возможность подписать контракт на минимальный срок, обычно от 6 месяцев. Если служба понравится, можно его продлить на более длительный период. Сроки и условия зависят от подразделения и вида войск. Подробнее о заключении СВО и сроках можно узнать на подписать-контракт-сво.рф. Там собрана вся актуальная информация.


vevil
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