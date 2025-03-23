andrey34 » 23 мар 2025, 13:20

Выбираю детскую смесь для малыша, но в огромном ассортименте просто теряюсь. Подскажите, насколько Nutrilon хорош по составу и усвояемости? Хочу что-то максимально приближенное к грудному молоку, без ненужных добавок и с полезными компонентами для пищеварения и иммунитета. Какие есть нюансы при выборе, может, разница между разными линейками этой марки?