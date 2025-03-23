Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская?

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Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская?

Новое сообщение hailrevs » 23 мар 2025, 15:22

Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская? Можете мне у них контакты скинуть, кому несложно будет?


hailrevs
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Re: Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская?

Новое сообщение sergdobrov » 23 мар 2025, 16:45

Честно не знаю, может через частные клиники там обратиться?
sergdobrov
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