Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская?
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Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская?
Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская? Можете мне у них контакты скинуть, кому несложно будет?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Есть ли в Берлине амбулаторная служба сестринская?
Честно не знаю, может через частные клиники там обратиться?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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