andrey34 » 23 мар 2025, 15:49

Я как раз волновался, что коляска будет плохо управляться в режиме "лицом к родителю". А как у таких моделей с весом? Хочется что-то лёгкое, но прочное, чтобы без проблем заносить в подъезд или транспорт. И насколько легко складываются такие коляски, если приходится одной рукой держать ребёнка?