guninvanya12 » 23 мар 2025, 15:52

Спасибо, багги – хороший вариант, мне нравится идея с проходимостью. А как у них с батареей? Не хочется, чтобы через 10 минут игры уже пришлось заряжать. И лучше ли брать на аккумуляторе или с обычными батарейками? Просто не знаю, что удобнее в использовании и дешевле в обслуживании.