Баня в Подмосковье

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Баня в Подмосковье

Новое сообщение Simovich » 30 мар 2025, 21:33

Можете посоветовать баню в Подмосковья?


Simovich
Писатель
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Баня в Подмосковье

Новое сообщение Davidos » 30 мар 2025, 22:03

Первый премиальный банный комплекс на воде Алатырь – это уникальное место, где традиции русской бани встречаются с современным комфортом и высоким уровнем сервиса. Расположенный на живописном берегу, комплекс предлагает гостям незабываемый опыт парения и отдыха в окружении природы.

Здесь https://alatyrbanya.ru/ продумана каждая деталь, начиная от выбора экологически чистых материалов для строительства и отделки, и заканчивая профессионализмом банщиков и массажистов. В "Алатыре" можно насладиться различными видами парения: от классической русской парной до более мягких и щадящих вариантов.

Davidos
Писатель
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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