Баня в Подмосковье
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Баня в Подмосковье
Можете посоветовать баню в Подмосковья?
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Баня в Подмосковье
Первый премиальный банный комплекс на воде Алатырь – это уникальное место, где традиции русской бани встречаются с современным комфортом и высоким уровнем сервиса. Расположенный на живописном берегу, комплекс предлагает гостям незабываемый опыт парения и отдыха в окружении природы.
Здесь https://alatyrbanya.ru/ продумана каждая деталь, начиная от выбора экологически чистых материалов для строительства и отделки, и заканчивая профессионализмом банщиков и массажистов. В "Алатыре" можно насладиться различными видами парения: от классической русской парной до более мягких и щадящих вариантов.
- Davidos
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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