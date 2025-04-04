Где можно займ на электронный кошелек получить?

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Где можно займ на электронный кошелек получить?

Новое сообщение polinalaxt1 » 04 апр 2025, 23:24

Кто в курсе и подскажет, где можно займ на электронный кошелек получить? Интересуюсь вопросом не первый день, но пока что его так и не решила. Как мне быть? Деньги нужны срочно.


polinalaxt1
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Re: Где можно займ на электронный кошелек получить?

Новое сообщение sergey1819 » 04 апр 2025, 23:50

Понимаю вас прекрасно, ведь как и вы недавно интересовался, где можно займ на электронный кошелек получить, пока не узнал про статью на сайте Moneyman. Как вы видите, от вас потребуется минимальный пакет документов, а так же немного времени, после чего - вы получите ответ об одобрении и получении денег.
sergey1819
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Сообщения: 32
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