Где сейчас можно найти проверенного поставщика термообработанного планкена?
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Где сейчас можно найти проверенного поставщика термообработанного планкена?
Где сейчас можно найти проверенного поставщика термообработанного планкена, подходящего для облицовки фасада частного жилого дома. Интересуют исключительно натуральные материалы с достойными эксплуатационными характеристиками, такими как устойчивость к перепадам температуры, влажности и УФ-излучению. Немаловажно, чтобы планкен был визуально привлекательным, с однородным оттенком и геометрией, подходящей под точную подгонку при монтаже. Желательно, чтобы на сайте поставщика была представлена не только продукция, но и развернутая информация по уходу, а также рекомендации по монтажу и обработке.
- andrey34
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 12:45
-
Re: Где сейчас можно найти проверенного поставщика термообработанного планкена?
О, я с этим уже проходил — себе фасад обшивал термопланкеном два года назад, и скажу одно: экономить на материале точно не стоит. Главное — чтобы древесина была правильно термообработана, а не просто высушена. У хорошего термопланкена структура плотная, он не ведётся от солнца и дождя. Обрати внимание на термолиственницу — она плотная, с выраженной текстурой, красиво стареет, особенно если сразу покрыть маслом. Ещё плюс — насекомым не нравится, не гниёт. Ну и эстетика, конечно: смотрится дорого, тепло. Главное — найти нормального продавца, а не случайную доску со склада.
- guninvanya12
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 сен 2024, 11:04
-
Re: Где сейчас можно найти проверенного поставщика термообработанного планкена?
Согласен, термолиства визуально мне тоже ближе, чем та же сосна — рисунок текстуры более выразительный. А с маслом она, по сути, вообще неотличима от дорогих пород. Можешь скинуть ссылку на тот сайт, где ты заказывал? Хочется всё внимательно изучить и согласовать с заказчиком — он педант, важно, чтобы всё было официально и подробно расписано.
- andrey34
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 12:45
-
Re: Где сейчас можно найти проверенного поставщика термообработанного планкена?
Могу посоветовать отличный ресурс — all-about-planken.com. Это специализированный сайт, где представлен широкий выбор термообработанного планкена именно из лиственницы. У них не просто каталог с картинками, а полноценная база информации: расписано, чем термообработка отличается от простой сушки, указаны размеры досок, способы крепежа, какие масла подойдут для финишной отделки. Есть даже реальные фотографии объектов, где этот термообработанный планкен для фасада дома https://all-about-planken.com/product-category/products/planken-iz-termolistvennitsy/ уже установлен — можно оценить, как он выглядит на фасаде спустя время. Отправляют по регионам, работают оперативно. Я у них заказывал дважды — всё чётко, доски упакованы, ни одной с дефектом не пришло. Если клиент любит детали — там найдёт всё, чтобы убедиться в качестве.
- guninvanya12
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 сен 2024, 11:04
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: andrey34, guninvanya12 и гости: 9