guninvanya12 » 17 апр 2025, 15:36

О, я с этим уже проходил — себе фасад обшивал термопланкеном два года назад, и скажу одно: экономить на материале точно не стоит. Главное — чтобы древесина была правильно термообработана, а не просто высушена. У хорошего термопланкена структура плотная, он не ведётся от солнца и дождя. Обрати внимание на термолиственницу — она плотная, с выраженной текстурой, красиво стареет, особенно если сразу покрыть маслом. Ещё плюс — насекомым не нравится, не гниёт. Ну и эстетика, конечно: смотрится дорого, тепло. Главное — найти нормального продавца, а не случайную доску со склада.