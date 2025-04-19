Не знаю как получить гражданство Кыргызстана для РФ

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Не знаю как получить гражданство Кыргызстана для РФ

Новое сообщение polinalaxt2 » 19 апр 2025, 23:30

Собственно интересует следующий вопрос, как получить гражданство Кыргызстана для РФ? Вопросом интересуюсь уже который день, но толком ничего так найти и не смогла. Что мне делать?


polinalaxt2
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Re: Не знаю как получить гражданство Кыргызстана для РФ

Новое сообщение sergey1812 » 20 апр 2025, 00:02

Да тут особо и думать нечего, ведь если вы ищите, как получить Гражданство Кыргызстана для рф, тогда вам стоит посетить эту страницу сайта. В статье автор подробно рассказал, какие преимущества гражданства, какие требования должны быть выполнены для его получения, сколько это займет по времени и деньгам.
sergey1812
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