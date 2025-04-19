Не знаю как получить гражданство Кыргызстана для РФ
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Не знаю как получить гражданство Кыргызстана для РФ
Собственно интересует следующий вопрос, как получить гражданство Кыргызстана для РФ? Вопросом интересуюсь уже который день, но толком ничего так найти и не смогла. Что мне делать?
- polinalaxt2
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:22
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Re: Не знаю как получить гражданство Кыргызстана для РФ
Да тут особо и думать нечего, ведь если вы ищите, как получить Гражданство Кыргызстана для рф, тогда вам стоит посетить эту страницу сайта. В статье автор подробно рассказал, какие преимущества гражданства, какие требования должны быть выполнены для его получения, сколько это займет по времени и деньгам.
- sergey1812
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:39
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