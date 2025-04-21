Как добиться принудительного лечения алкоголика?

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Как добиться принудительного лечения алкоголика?

Новое сообщение ТрублаевскаАнфиса » 21 апр 2025, 17:39

Муж уже несколько лет страдает от алкоголизма. Он агрессивен, угрожает детям, но лечиться не хочет. Соседи уже вызывали полицию, но всё ограничивается предупреждением. Как добиться того, чтобы его направили на принудительное лечение?


ТрублаевскаАнфиса
 
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Re: Как добиться принудительного лечения алкоголика?

Новое сообщение Костя Зорин » 21 апр 2025, 17:46

В подобных ситуациях необходимо действовать решительно, но в рамках закона. Если человек агрессивен и создаёт угрозу для семьи, важно зафиксировать это документально — с помощью участкового, скорой помощи или социальных служб. При наличии доказательств и медицинских показаний можно инициировать процедуру принудительного лечения через суд. На сайте https://alkashka.info/treatment/prinudi ... kogolizma/ подробно описано, как правильно действовать, чтобы не навредить себе и защитить близких. Помните, что вы не обязаны терпеть опасное поведение. Ваши действия — это не предательство, а шаг к спасению всей семьи. Чем раньше начнётся лечение, тем выше шансы на восстановление. Не бойтесь обращаться за помощью.
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Костя Зорин
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