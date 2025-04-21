ТрублаевскаАнфиса » 21 апр 2025, 17:39

Муж уже несколько лет страдает от алкоголизма. Он агрессивен, угрожает детям, но лечиться не хочет. Соседи уже вызывали полицию, но всё ограничивается предупреждением. Как добиться того, чтобы его направили на принудительное лечение?