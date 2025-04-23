Где открыть счет
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Где открыть счет
Всем привет, подскажите, где открыть счёт ИП, чтобы без лишней волокиты, очередей и звонков?
- Jimbey
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет
Привет. Попробуй Бланк — всё без визита, ни одного звонка, всё подписываешь онлайн.
- Blinn
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Где открыть счет
Это надёжный сервис? А то много сейчас банков с мутными условиями.
- Jimbey
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет
Бланк лицензирован, всё официально. У них удобные тарифы, нормальный интернет-банк, подключение эквайринга и напоминания — для ИП https://blanc.ru/rko прям отлично. Даже если вы только начинаете, можно сразу настроить шаблоны платежей, автоплатежи и вести расчёты с клиентами.
- Blinn
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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