Где открыть счет

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Где открыть счет

Новое сообщение Jimbey » 23 апр 2025, 02:00

Всем привет, подскажите, где открыть счёт ИП, чтобы без лишней волокиты, очередей и звонков?


Jimbey
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение Blinn » 23 апр 2025, 02:12

Привет. Попробуй Бланк — всё без визита, ни одного звонка, всё подписываешь онлайн.
Blinn
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение Jimbey » 23 апр 2025, 02:23

Это надёжный сервис? А то много сейчас банков с мутными условиями.
Jimbey
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение Blinn » 23 апр 2025, 02:33

Бланк лицензирован, всё официально. У них удобные тарифы, нормальный интернет-банк, подключение эквайринга и напоминания — для ИП https://blanc.ru/rko прям отлично. Даже если вы только начинаете, можно сразу настроить шаблоны платежей, автоплатежи и вести расчёты с клиентами.
Blinn
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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