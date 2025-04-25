Как купить товары с доставкой из - за рубежа?

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Как купить товары с доставкой из - за рубежа?

Новое сообщение hurteseg » 25 апр 2025, 09:15

Могу ли Я как то сейчас выкупить с доставкой товары из - за рубежа?


hurteseg
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Re: Как купить товары с доставкой из - за рубежа?

Новое сообщение zamlina » 25 апр 2025, 10:47

сейчас санкции и вам обойдутся товары из - за рубежа намного дороже
zamlina
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Re: Как купить товары с доставкой из - за рубежа?

Новое сообщение gaps » 25 апр 2025, 12:34

Если вам надо выкупить товары с доставкой из - за рубежа , то Я вам советую заглянуть на эту площадку https://shopomule.ru , где Я уже не первый год покупаю товары с доставкой из за рубежа , советую.
gaps
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