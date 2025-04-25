Где посмотреть новости про аниме?
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Где посмотреть новости про аниме?
Хочу узнать новости про аниме , в интернете где можно посмотреть?
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Где посмотреть новости про аниме?
через поисковик в интернете можно быстро найти ресурс про аниме , смотрите.
- zamlina
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Где посмотреть новости про аниме?
Я тоже искал , где в интернете посмотреть новости про аниме и мне подсказали этот ресурс https://factsfan.ru , сейчас Я смотрю различные новости про аниме только на этом ресурсе , рекомендую.
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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