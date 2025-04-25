Где посмотреть новости про аниме?

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Где посмотреть новости про аниме?

Новое сообщение lirkafe » 25 апр 2025, 09:37

Хочу узнать новости про аниме , в интернете где можно посмотреть?


lirkafe
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Re: Где посмотреть новости про аниме?

Новое сообщение zamlina » 25 апр 2025, 10:54

через поисковик в интернете можно быстро найти ресурс про аниме , смотрите.
zamlina
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Re: Где посмотреть новости про аниме?

Новое сообщение gaps » 25 апр 2025, 12:55

Я тоже искал , где в интернете посмотреть новости про аниме и мне подсказали этот ресурс https://factsfan.ru , сейчас Я смотрю различные новости про аниме только на этом ресурсе , рекомендую.
gaps
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