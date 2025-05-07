Какие сейчас еще сайты знакомств есть нормальные?

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Какие сейчас еще сайты знакомств есть нормальные?

Новое сообщение dudkovew » 07 май 2025, 13:37

Какие сейчас еще сайты знакомств есть нормальные? Или приложения хотя б, главное чтобы людей там побольше было.


dudkovew
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Re: Какие сейчас еще сайты знакомств есть нормальные?

Новое сообщение sergdobrov » 07 май 2025, 14:48

Давненько уже на них не сидел, пробуй на улице тогда знакомиться))
sergdobrov
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