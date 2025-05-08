цифровизация процессов в компании

Ответить

цифровизация процессов в компании

Новое сообщение mirchi » 08 май 2025, 06:53

Задумывался о цифровизации процессов в компании и случайно вышел на StartDuck. У них интересная модель: агентство, выстроенное как сообщество специалистов, где фокус — не только на разработке, но и на внедрении ИИ-решений. Пока смотрю, но подход кажется разумным — особенно для малого и среднего бизнеса.


mirchi
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2025, 14:26
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group