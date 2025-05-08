цифровизация процессов в компании
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цифровизация процессов в компании
Задумывался о цифровизации процессов в компании и случайно вышел на StartDuck. У них интересная модель: агентство, выстроенное как сообщество специалистов, где фокус — не только на разработке, но и на внедрении ИИ-решений. Пока смотрю, но подход кажется разумным — особенно для малого и среднего бизнеса.
- mirchi
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 апр 2025, 14:26
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